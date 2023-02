Modena, un calciomercato per il futuro: tutte le operazioni dei canarini

Mercato sbloccato solo all’ultimo per il Modena che ha pensato sicuramente più in ottica futura che per il presente, sempre in linea con il progetto della società di consolidarsi e crescere gradualmente negli anni. In questa ottica sono infatti arrivati quattro giocatori di talento che si alleneranno con la Primavera fino a fine stagione e un under di prospettiva già pronto per la prima squadra.

Andiamo però con ordine nel presentarli. Per primo è arrivato Leonardo Pereira Lopes, punta centrale (svincolato dal Novara) classe 2001 con all’attivo 24 presenze in Serie D in cui ha realizzato 3 reti e una in Coppa Serie D. Della stessa annata è anche il trequartista Kleis Bozhanaj, che continuerà fino a fine stagione a giocare con la Carrarese con cui milita attualmente nel Girone B di Serie C. E’ arrivato ieri in serata anche Simone Teresi, classe 2005 proveniente dalla Real Calepina, centrocampista che si aggregherà alla Primavera. Infine il portiere Kadijevic, ufficializzato ieri nell’ultima giornata, farà allentamenti tra prima squadra e Primavera per poi trovare una collocazione.

Arriviamo poi alla prima squadra, dove sono state fatte quasi tutte le operazioni previste: Azzi (che voleva lasciare Modena) è stato sistemato al Cagliari dove pare si stia trovando molto bene; Marsura è stato venduto a titolo definitivo all’Ascoli e Piacentini è andato in prestito alla Triestina. Non sono partiti invece De Maio (che sembrava scontento della situazione attuale), Mosti e Panada, quest’ultimo ha rifiutato il trasferimento a Bari proprio ieri in serata.

A sorpresa invece è uscito Gargiulo, movimento che nessuno si aspettava, con una trattativa lampo iniziata ieri mattina e chiusa poco prima delle 20: è stato effettuato uno scambio di prestiti con il Pisa che ha mandato in gialloblù un giocatore di grandissima esperienza come Artur Ionita. La prima entrata per i canarini era stata quella di Strizzolo, attaccante che si è già messo in mostra giocando anche titolare nell’ultima partita a Terni e proveniente dal Perugia dove non trovava molto spazio.

Infine la giornata di ieri ha portato anche l’arrivo di un terzino destro, Gabriele Ferrarini, proveniente dal Monza dove era in prestito e girato dalla Fiorentina che ne detiene il cartellino (e che ha riscattato il prestito dell’ormai ex canarino Spaggiari). L’esterno non ha mai giocato partite ufficiali in questa stagione, ma in passato ha ben figurato in Serie B, nonostante la giovane età, essendo un classe 200.

In definitiva, un mercato che ha portato due elementi di esperienza per la prima squadra e un buon giovane in un reparto piuttosto traballante. Ha portato poi giovani di proprietà che serviranno a costruire le basi della crescita in cui spera la società. Inoltre ha eliminato gli elementi che non facevano più al caso di mister Tesser. La lista over è ora in pari, non rimane altro che lavorare e conquistare la salvezza.