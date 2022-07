Calciomercato, Modena: arrivato Battistella per il centrocampo

Quadriennale per Thomas Battistella che è arrivato in gialloblù a titolo definitivo. A darne l’annuncio ufficiale è stata la società canarina in mattinata attraverso i propri canali. Battistella è un centrocampista che va a completare il reparto come richiesto da mister Tesser, è cresciuto nelle giovanili dell’Udinese e nello scorso campionato ha giocato nel Girone B di Serie C con al maglia della Carrarese in prestito dalla società bianconera di provenienza. Rientrato dal prestito a fine giugno, è stato oggetto delle trattative del Modena, portate a compimento nelle scorse ore. Il giocatore compirà ventun anni domani.