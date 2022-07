Calciomercato, Modena: ufficiale De Maio, Scarsella al Vicenza

A poche ore dall’ufficialità di Thomas Battistella, il Modena ha comunicato anche l’acquisto di Sebastien De Maio. E’ stata infatti completata tutta la procedura riguardante il tesseramento e il calciatore, classe 1985, arriva in prestito annuale dal Vicenza. Il comunicato della società di viale Monte Kosica recita: ”Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena danno il benvenuto a De Maio, che in carriera ha indossato le maglie di Udinese, Bologna, Anderlecht, Fiorentina, Genoa, Brescia, Frosinone, Celano e Nancy”. Nella stessa operazione, il Modena ha ceduto a titolo definitivo al Vicenza il centrocampista Fabio Scarsella, giocatore chiave della promozione in Serie B dei canarini con le sue 37 presenze complessive e 14 reti, la maggior parte determinanti.