Calciomercato, Modena: Ogunseye ceduto in prestito al Foggia

Operazione in uscita per il Modena che ha ceduto in prestito annuale con diritto di riscatto Roberto Ogunseye. Il giocatore è andato al Foggia, formazione di Serie C, dopo un anno in gialloblù in cui ha collezionato 25 presenze e cinque gol tra Campionato, Coppa Italia e SuperCoppa. Il club canarino ha ringraziato l’attaccante per l’apporto fornito nella scorsa stagione durante la quale spesso mister Tesser ha parlato dell’importanza del giocatore anche quando la tifoseria storceva in naso per la scarsa produttività in termini di gol che il giocatore avrebbe dovuto apportare. È sicuro che quando si ottengono risultati entusiasmanti, una parte di merito vada a tutti i protagonisti, compreso Ogunseye di cui si conserverà comunque un bel ricordo, in particolare per la grinta e la volontà messe in campo.