Calciomercato, Modena: arrivato Samuele Longo dal Vicenza

Ultimo colpo di mercato per il Modena che ha chiuso con il Vicenza la trattativa per portare in gialloblù l’attaccante Samuele Longo con la formula dell’acquisto a titolo temporaneo annuale con diritto ed obbligo di opzione. Ad anticipare la notizia era stato il presidente Rivetti nel corso di una conferenza stampa tenuta questo pomeriggio e poco dopo è arrivata l’ufficialità attraverso i canali ufficiali della società. Il giocatore classe 1992 ha una lunga carriera alle spalle, con tante presenze in Serie B.