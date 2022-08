Calciomercato, Modena: due movimenti in uscita per i canarini

Sono tante le squadre che si sono buttate su Paulo Azzi dopo la brillante prova contro il Sassuolo in Coppa Italia. Tutti club di Serie A che ha non visto nel ragazzo non più giovanissimo un grande talento, scoppiato proprio lo scorso anno in Serie C con il Modena. Sul brasiliano ci sarebbero lo stesso Sassuolo e la Sampdoria, ma l’offerta migliore è arrivata dall’Atalanta, anche se per il momento Rivetti ha respinto ogni assalto. Nel frattempo da viale Monte Kosica sono partiti Tiziano Tulissi approdato a titolo definitivo alla Fermana e Tommaso Maggioni che è passato a titolo temporaneo alla Juve Stabia.