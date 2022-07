Calciomercato, Modenese: tre nuovi giovani per mister Paganelli

Tre acquisti per la Modenese che rinfoltisce il reparto dei giovani inserendo in rosa un portiere classe 2004, Andrea Della Corte, proveniente dal Baracca Beach; insieme a Della Corte è stato ufficializzato anche il centrocampista classe 2004, proveniente sempre dal Baracca Beach; infine un altro centrocampista è arrivato in gialloblù e si tratta del 2005 Luca Mazzoli.