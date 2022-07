Calciomercato, Modenese: innesti in difesa e centrocampo per i gialloblù

Ottimo rinforzo in porta la Modenese che ha annunciato l’arrivo in gialloblù dell’estremo difensore classe 2003 Andrea Paganelli. Il giovane portiere è di proprietà del Bologna e l’anno scorso ha militato nel Borgo San Donnino che ha giocato uno storico campionato di Serie D terminato con la retrocessione in Eccellenza. La Modenese aveva da pochi giorni annunciato anche gli arrivi del difensore classe 2004 Aymane Belfakir e del centrocampista Mohamed Alì Nabil, classe 2005.