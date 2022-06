Eccellenza, Modenese: colpo per l'attacco, è arrivato Scarlata

Bel colpo della Modenese che questa mattina ha annunciato l’arrivo in gialloblù di un attaccante che va a rinforzare il reparto dopo una grande stagione giocata al Castelvetro dove ha segnato con grande continuità: si tratta di Matteo Scarlata, classe 1996 ma con tanti campionati giocati alle spalle. La Modenese aveva già annunciato anche l’arrivo dell’esperto centrocampista Fabio Agrillo e del giovane portiere Bacciocchi, classe 2003 ex Ganaceto e in prestito dal Fiorano.