Calciomercato, Promozione: tre conferme e un acquisto per l'Atletic CDR Mutina

Comincia a costruire la squadra per il prossimo campionato in Promozione dopo il salto di categoria l’Atletic CDR Mutina. Dopo aver annunciato le conferme importanti di tre giovani, ovvero il centrocampista Andrea De Lauri e il difensore Giovanni Ucci, entrambi del 2002, e il centrocampista classe 2004 Federico Bonvicini, è arrivato anche l’annuncio del primo acquisto. Si tratta di Giovanni Gualdi, centrocampista classe 2000, che lo scorso anno ha vestito la maglia del Cavezzo in Promozione collezionando 11 reti; in passato ha indossato anche le casacche di Rosselli Mutina e Cittadella.