Calciomercato, Atletico SPM: undici nuovi giovani in arrivo

Infornata di giovani per L’Atletico SPM che ha ufficializzato l’arrivo di undici giocatori, tutti classe 2003 o 2004. Si tratta del portiere Giovanni Stefani (2004 arrivato dal Persiceto), dei difensori Renald Shehu (in arrivo dal Maranello), Simone Garofalo (dal Sant’Anna) e Matteo Borri (2004 dallo Zola Predosa). A centrocampo sono invece arrivati Carlo Alberto Pederzani (2003 che arriva dal Sasso Marconi ma che è di proprietà del Modena), Mohamed Taali, Jacopo Talesco, Enrico Novelli, Roberto Leonardi e Lorenzo Contri, questi ultimi cinque tutti classe 2003 e tutti provenienti dalla Vignolese. In attacco, dal Sant’Anna, è arrivato Davide Bondioli.