Promozione, Atletico SPM: confermati otto giocatori

Arrivano tante conferme in casa Atletico SPM: la società di San Cesario, che ha raggiunto la salvezza in Promozione all’ultima giornata, facendo vedere anche buone cose nell’arco della stagione, sta partendo dalle basi per costruire la squadra del prossimo campionato. Prima di tutto sono arrivate quindi le conferme del blocco da cui ripartire della stagione 2022/2023: nel reparto difensivo vestiranno ancora la maglia dell’Atletico SPM Matteo Baretti, Enrico Pizzi, Riccardo Sandoni e Alessandro Vernelli; a centrocampo sono stati confermati invece Filippo Caiumi, Giovanni Lotti e Matteo Minozzi. Infine in attacco ci sarà ancora Pietro Romagnoli.