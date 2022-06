Promozione, calciomercato: Fontanesi passa dalla Solierese al Fiorano

Comincia a muoversi sul mercato la compagine biancorossa di Fiorano Modenese che ha ottenuto la salvezza nello scorso campionato e il prossimo anno giocherà ancora in Promozione. Il primo colpo per la prossima stagione è stato messo a segno dal Fiorano in attacco. E’ arrivato infatti in biancorosso Fabio Fontanesi, classe 1996, proveniente dalla Solierese che la scorsa settimana è retrocessa in Prima Categoria dopo aver disputato i play out.

Il ventiseienne ha esordito in prima squadra a diciannove anni con la Correggese in serie D, poi due stagioni con la Casalgrandese in Eccellenza. Dal 2016 gioca stabilmente in Promozione, dopo una breve parentesi col Campagnola ha militato due stagioni con l’Arcetana e tre con la Scandianese prima di approdare alla Solierese.