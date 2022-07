Calciomercato, Fiorano: con Opoku si chiude il mercato, Berti nuovo vice di Cavuoto

Ultimo rinforzo per il Fiorano che con l'arrivo dell'attaccante Elvis Opoku ha dichiarato conclusa la campagna acquisti. Il Ghanese Elvis, classe 1999, proviene da quattro stagioni consecutive nel Polinago, ma da gennaio era passato alla Vignolese in Eccellenza. E’ cresciuto nelle giovanili del Sassuolo dove è rimasto fino alla Primavera, nel gennaio 2018 è entrato a far parte della rosa fioranese di Eccellenza, allora guidata da mister Fontana, dove ha disputato la seconda parte del campionato. Ora il ritorno a Fiorano.

Cambio invece al fianco di mister Cavuoto: Danilo Dieci, annunciato dalla società biancorossa un mese fa come vice del mister, per motivi personali ha rinunciato all'incarico. A prendere il suo posto è Angelo Berti, proveniente dal mondo del Calcio a 5, dopo tre stagioni al Futsal Sassuolo, due al Futsal Sporting Chiozza in serie C2 e, l'ultima stagione, col Futsal Bazzanese sempre in C2.