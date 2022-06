Calciomercato, Promozione: Paolo Barbieri passa al Fiorano

Si muove ancora il mercato estivo dei biancorossi di Fiorano che giocheranno anche la prossima stagione in Promozione. Dopo l’attaccante Fabio Fontanesi, Omar Barbieri rafforza il reparto arretrato, portando in biancorosso un difensore flessibile che può svariare sull’intera linea del reparto arretrato fioranese, si tratta di Paolo Barbieri, classe 1992, che lascia il Maranello dopo ben nove stagioni. In precedenza ha disputato due campionati in Eccellenza col Formigine e altrettanti a Colombaro in Prima Categoria.