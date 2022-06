Promozione, calciomercato: arriva Occhi al Fiorano, partono in tre

Continuano i movimenti di mercato in casa Fiorano dove è arrivato il difensore centrale Federico Occhi. Il classe 1995 è arrivato in biancorosso dopo tre stagioni con la squadra reggiana del Castellarano, iniziando giovanissimo la sua carriera in serie D con Cesena e Castelfranco e, in Eccellenza, ha giocato con Casalgrandese e Rolo. Allo stesso tempo sono state annunciate le partenze di Feninno, Canalini e Cataldo che non sono stati confermati, mentre sono passati in prima squadra dalla Juniores Luca Andreoli, Patrick Lombardi e Gianluca Abati, tutti e tre classe 2004, oltre ai 2003 Anuar Bach e Mattia Sernesi.