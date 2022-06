Calciomercato, Promozione: Lartey rinnova con la SanMichelese

Alla SanMichelese si continua a lavorare per preparare la squadra al prossimo campionato di Promozione dopo la retrocessione. L’obiettivo è quello di arrivare più in alto possibile per provare a tornare subito in Eccellenza e le mosse di mercato stanno confermando questa volontà. Dopo tante conferme e alcuni ottimi rinforzi, è arrivato anche il rinnovo di Lartey Ernest Kotoku, centrocampista 1991 di grande esperienza che probabilmente rimarrà nel club biancoverde fino al termine della carriera.