Promozione, SanMichelese: arrivato bomber Salvatore Greco

Comincia a costruire la squadra per la prossima stagione la SanMichelese e lo fa alla grande. Dopo l’amara retrocessione diretta, senza nemmeno la possibilità di giocarsi i play out, i biancoverdi si apprestano a giocare il prossimo anno nel campionato di Promozione con l’obiettivo di fare bene e a questo proposito è arrivato agli ordini di mister Azzurro l’esperto attaccante classe 1980 Salvatore Greco. Il bomber dei dilettanti arriva dall’Arcetana (che si è salvata tranquillamente in Eccellenza) dove ha fatto un’ottima stagione e scenderà di categoria per aiutare i sassolesi.