Calciomercato, Promozione: Spezzani rimane alla SanMichelese

Un rinnovo importante e un ritorno gradito in casa SanMichelese. Nei giorni scorsi infatti Mattia Spezzani, centrocampista ex Modena, ha deciso nonostante le tante offerte di rimanere in biancoverde anche per la prossima stagione in Promozione, scendendo quindi di categoria per rimanere nel club sassolese. A poche ore di distanza è stato poi così l’accordo con un altro centrocampista che a San Michele ha già giocato per tante stagioni e che negli ultimi tre campionato ha vestito la maglia della Scandianese Casalgrandese: si tratta di Fabio Bursi, classe 1987, giocatore di grande esperienza.