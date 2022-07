Calciomercato, SanMichelese: arrivato l'attaccante Manuel Zanasi

Ancora un colpo importante per la SanMichelese che ha ufficializzato l’arrivo del giovane attaccante ex Sassuolo, Modena e Castelvetro Manuel Zanasi. Il giocatore classe 2004 di qualità o ottime prospettive arriva a pochi giorni dall’inizio della preparazione della prima squadra che in luglio lavorerà per essere pronta a cominciare nel migliore dei modi il prossimo campionato di Promozione.