Calciomercato, Promozione: United Carpi tra conferme e nuovi arrivi

Dopo la promozione avvenuta al termine dei play off di Prima Categoria, lo United Carpi sta cominciando ad agire sul mercato per prepararsi al meglio alla prossima stagione in Promozione. Ecco il comunicato ufficiale con i primi movimenti di mercato: “Lo SSD United Carpi comunica di aver confermato ufficialmente in rosa quattro calciatori: il portiere classe '93 Fabrizio Rufo, i difensori Vincenzo Ceci ('98) e Federico Paramatti ('01) ed il centrocampista classe 1999 Matteo Prandi. Quattro elementi tra i protagonisti del gruppo che solo poche settimane fa ha conquistato la Promozione, giocatori sui quali la società intende continuare a fare affidamento.

La Società rende altresì noto di aver concluso positivamente le trattative con l'esperto difensore centrale e mediano Simone Teocoli, proveniente dalla formazione della Pieve Nonantola. Classe 1982, Teocoli ha trascorso la prima parte della sua carriera tra le fila del Carpi, dove ha raccolto oltre 150 presenze tra Serie C2 e D. Calciatore di grandissima esperienza, negli ultimi anni ha calcato i campi dell'Eccellenza emiliana, indossando, tra le altre, le maglie di Formigine, Casalgrandese, Virtus Castelfranco e Campagnola.