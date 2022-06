Calciomercato, Promozione: primo acquisto dopo tante conferme alla Virtus Camposanto

Tante conferme in casa Virtus Camposanto dove, dopo aver ribadito la fiducia anche per il prossimo anno a mister Luppi, sono stati tanti i giocatori trattenuti per proseguire insieme anche nella stagione 2022/2023. Il primo ad essere confermato è stato il capitano, Jacopo Luppi, alla sua ottava stagione in maglia biancoverde. E’ toccato poi ad un altro pilastro della squadra, il difensore Lorenzo Pignatti, cui sono seguiti nella zona difensiva anche Pecorari e Boschetto.

Per quanto riguarda il centrocampo ci saranno ancora Mensah e Natali, mentre sulla trequarti sono stati confermati Montorsi e Baetta. Sono stati liberati invece Xhoxha e Callegari, entrambi ringraziati ufficialmente dalla società per il lavoro svolto insieme. E’ notizia di poche ore fa invece il primo rinforzo arrivato alla Virtus: si tratta di Redonis Beqiraj, centrocampista classe 1998, ex giovanili del Carpi, Cesena, con importanti trascorsi San Felice, Bagnolese, Castellarano, Solierese e sarà il faro della mediana biancoverde.