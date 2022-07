Calciomercato, Virtus Camposanto: ballottaggio in porta, arrivati anche un attaccante e un centrocampista

Alla Virtus Camposanto è tornato Matteo Aloè, portiere classe 1998 che aveva già vestito la maglia biancoverde e che nell’ultima stagione ha difeso la porta del Casumaro. A cercare di prendersi il posto tra i pali però ci sarà anche il nuovo arrivato e giovanissimo Alessio Benetti, sedicenne che vestirà i colori biancoverdi in prestito dal Sassuolo.

Non sono questi gli unici colpi messi a segno dalla Virtus negli ultimi giorni, infatti per l’attacco è arrivato Simone Baraldi, classe 2003 cresciuto nella Pol. Nonantola e lo scorso anno debuttante tra i ‘grandi’ in Promozione con il Persiceto 85. Infine, alla corte di mister Luppi, è arrivato Filippo Alberto Mogavero, mediano del 2004 arrivato dal Modena.