Promozione, Calciomercato: Fosu Kwakye Danies ufficiale alla Virtus Camposanto

Non si ferma il mercato in entrata dei biancoverdi che hanno annunciato nella serata di ieri un nuovo colpo e hanno lasciato intendere che ce ne saranno altri nei prossimi giorni. Nello specifico si tratta di Fosu Kwakye Danies, centrocampista classe 2002, reduce dalla stagione alla Virtus Castelfranco in Eccellenza e proveniente dal settore giovanile del Sassuolo. Il giocatore andrà a rinforzare la rosa di mister Luppi nel prossimo campionato di Promozione che vede la Virtus Camposanto presentarsi con grandi obiettivi.