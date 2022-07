Calciomercato, Promozione: Tammaro rimane alla Virtus Camposanto, arriva anche Tecku Franklin Yayra

Ancora conferme e nuovi arrivi in casa Virtus Camposanto. La formazione biancoverde che disputerà ancora il campionato di Promozione dopo la positiva stagione da poco conclusa, sta costruendo la squadra che lotterà nel 2022/2023 per centrare la promozione in Eccellenza. Così, dopo la conferma dell’attaccante Emanuele Tammaro, punto fermo della squadra, è stato annunciato anche l’arrivo del giovane attaccante classe 2004 Tecku Franklin Yayra, arrivato dalla Juniores Nazionale del Mezzolara.