Calciomercato, Sassuolo: Berardi e Frattesi i più desiderati

Ancora non si sblocca il mercato del Sassuolo e come ogni anno è Berardi il giocatore più desiderato. Sul numero 10 neroverde, che quest’anno ha giocato ad altissimi livelli anche di maturità, ci sono sia la Fiorentina che la Lazio: Italiano sembra disposto a tutto pur di averlo in viola, ma pare che Carnevali abbia preso contatti con Lotito per un trasferimento in terra romana.

Anche Frattesi, reduce da buone prove anche in Nazionale, è di nuovo al centro delle trattative e potrebbe approdare all’Inter al posto di Brozovic. Per quanto riguarda invece le entrate, al momento si pensa a Volpato e Missori, due giovani scuola Roma.