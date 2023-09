Calciomercato, Sassuolo: fuori un big, dentro un ex Milan

Ultimi scampoli di mercato e tante sorprese per il Sassuolo che ha dato poco ufficializzato due movimenti, uno in uscita e uno in entrata. Partendo dai saluti, è Maxime Lopez a lasciare i colori neroverdi. Dopo essere stato accostato a tante big, si è infine accasato alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto.

Colpo invece in entrata: è arrivato l’ex Milan Samu Castillejo in prestito con diritto di riscatto dal Valencia. L’attaccante classe ’95 va a rinforzare il reparto avanzato di Dionisi dopo l’esperienza spagnola.