Calciomercato, Sassuolo: ceduti Chiriches e Sernicola, Scamacca ad un passo dal PSG

Dopo le entrate dell’attaccante Alvarez Martinez e del difensore Erlic, il Sassuolo ha ufficializzato anche due uscite. Si tratta di due difensori ceduti a titolo definitivo alla Cremonese, uno titolare nelle scorse stagioni, Vale Chiriches, giocatore che ha alternato partite ben giocate a errori clamorosi in fase difensiva; l’altro giocatore, Leonardo Sernicola, era già in forze nella squadra lombarda in prestito dal Sassuolo ed è stato definitivamente ceduto. Per i ‘big’ richiesti in tutto il mondo ci sarà da attendere dal momento che la domanda economica dei neroverdi è piuttosto alta, ma il più vicino ad andare sembrerebbe attualmente Scamacca, desiderato fortemente dal PSG.