Sassuolo femminile, Calciomercato: arrivate Lonni e Alkhovik

Il Sassuolo femminile ha messo a segno ancora due colpi per rinforzare la rosa in vista del prossimo campionato di Serie A. Nelle ultime ore sono arrivate Karyna Alkhovik e Lia Lonni. Alkhovik, attaccante classe 2000, nell’ultimo semestre ha giocato nel Chievo Verona: “Sono molto felice di essere qui e di far parte di questa squadra. Faremo del nostro meglio per fare felici i nostri tifosi. Ringrazio il Sassuolo per l’opportunità”. Lonni è invece un portiere del 2000 che nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Brescia: “Sono qui per misurarmi come con atlete di alto livello e migliorarmi come calciatrice. L’obiettivo è fare più punti possibili”.