Calciomercato, Sassuolo femminile: arrivata Asia Bragonzi dalla Juventus

Ha esordito in Serie A con la maglia della Juventus Asia Bragonzi dopo un passato nei settori giovanili dell’Inter e nella Primavera bianconera. Il mercato estivo ha portato la giocatrice classe 2001 in neroverde dopo le esperienze a Verona e ad Empoli. “Per questa nuova stagione il mio obiettivo come squadra è quello di arrivare più in alto possibile. Personalmente, invece, sarebbe un sogno arrivare in doppia cifra, il focus principale resta comunque quello di migliorare. Per me alla base di tutto c’è il concetto di sacrificio, è questo che dobbiamo portare avanti con forza, ogni giorno, tutte insieme”, queste le prime parole in neroverde di Asia Bragonzi.