Calciomercato, Sassuolo femminile: arrivata Eleonora Goldoni

Arriva un acquisto dopo varie uscite per il Sassuolo femminile che ha annunciato l’ingaggio di Eleonora Goldoni: classe 1996, dopo essere rientrata dalla sua esperienza negli Stati Uniti, nelle ultime stagioni ha indossato le maglie di Inter e Napoli. Lo scorso campionato con le partenopee ha segnato 6 gol in 15 partite. “Sono estremamente contenta di entrare a far parte di questa squadra. É un progetto in cui credo tantissimo e che sposa valori a cui tengo molto. Penso che una delle mie caratteristiche principali sia il dinamismo: mi piace dare una mano in fase difensiva, come trovare il giusto inserimento per essere un’attaccante aggiunto. Sono pronta a dare il mio massimo ed ad aiutare le mie compagne nel mio piccolo. Non vedo l’ora di incominciare”, sono state le prime parole in neroverde di Goldoni.