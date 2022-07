Calciomercato, Sassuolo femminile: torna Tudisco, arrivata anche Kresche

Ancora due rinforzi per il Sassuolo femminile che ha annunciato l’arrivo di due nuove giocatrici importanti. Per Giorgia Tudisco si tratta di un ritorno, infatti la centrocampista classe 1995 dopo tre anni, di cui due passati a Pomigliano, è tornata in neroverde. “Sono felicissima di ritornare al Sassuolo dopo 3 anni e tornare ad essere parte di questa grande famiglia - ha detto la giocatrice -. Sono carica ed ho una grande voglia di affrontare nuove sfide con questo club. Forza Sasol!”

A distanza di poche ore è arrivata anche la firma di Isabella Kresche: classe 1998, oltre ad essere portiere della Nazionale Austriaca, negli ultimi sei anni ha giocato con SKN St. Pölten in Austria, partecipando, tutte le stagioni, anche alla Womens Champions League. “Sono un portiere che sa mantenere il sangue freddo senza mai smettere di sostenere la squadra. Il Sassuolo mi è sembrato fin da subito un Club molto familiare, per la prossima stagione vorrei vincere più partite possibili”, ha detto il portiere appena arrivato a Sassuolo.