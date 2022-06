Calciomercato, Sassuolo: il centrocampo desideratissimo di Dionisi

E’ attivissimo, per ora solo a parole però, il mercato in uscita del Sassuolo che ha tanti gioielli e giocatori valorizzati che sono richiesti in tutto il mondo. Tra questi c’è per esempio il centrocampista Frattesi, che con Dionisi ha fatto una stagione strepitosa segnando anche molte reti e potrebbe tornare a vestire i colori giallorossi alla Roma, ma nella trattativa si è inserito anche l’interesse dei neroverdi per Carles Perez. Per rimanere a centrocampo, anche l’altro titolare intoccabile Maxime Lopez, arrivato in sordina a piazza Risorgimento, sarebbe nel mirino ora niente meno che del Barcellona. Sarebbe stato lo stesso Xavi a mettergli gli occhi addosso rendendolo uno degli obiettivi del mercato blaugrana.