Calciomercato, Sassuolo: Scamacca è ufficialmente un giocatore del West Ham

Ed è arrivata anche l’ufficiale: Scamacca è ora un attaccante del West Ham. Già da giorni l’ormai ex neroverde era a Londra per le visite mediche e l’annuncio è arrivato ieri quando la squadra inglese ha lanciato il video di presentazione in cui il giocatore appare sorridente e dichiara di aver sempre sognato la Premier League. Poco più tardi è arrivato anche il comunicato del Sassuolo che recita testualmente: “Gianluca Scamacca ceduto al West Ham. Da quel lontano 2017 sei cresciuto davvero tanto. E l’ultimo anno con noi in neroverde è stato davvero spettacolare!!! Il futuro ti appartiene…buona fortuna Gianluca!” L’accordo è stato raggiunto per 36 milioni di euro più 6 di bonus.