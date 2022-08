Calciomercato, Sassuolo: arrivato Pinamonti, ecco la sua storia

E’ arrivato un rinforzo in casa neroverde che potrebbe essere un indizio sulla futura cessione di Raspadori che sembrerebbe sempre più vicino al Napoli. Ad arrivare in piazza Risorgimento è infatti un attaccante di grandi prospettive, il classico giovane che a Sassuolo potrebbe trovare terreno fertile per crescere, proprio come è stato per Raspadori e tanti altri. Si tratta di Andrea Pinamonti, classe 1999, acquistato a titolo di prestito dall’Inter con obbligo di acquisto. Il giocatore ha sottoscritto un contratto che lo lega ai neroverdi fino al 30 giugno 2027.

Il ventitreenne ha esordito tra i professionisti a 17 anni con la maglia dell’Inter nella fase a gironi di Europa League, pochi mesi dopo è arrivato anche he l’esordio in Serie A con i colori nerazzurri. E’ passato poi al Frosinone in Serie A nel 2018 e tornato all’Inter a fine stagione viene girato al Genoa. E’ rientrato poi ancora all’Inter dove ha giocato sotto la guida di Conte fornendo il suo apporto sia in campionato che in Champions League e nell’agosto del 2021 è stato ceduto in prestito secco all’Empoli. Ora è arrivato al Sassuolo dove forse riuscirà a fermarsi per qualche stagione e ad affermarsi.