Sassuolo femminile, Sofia Cantore saluta e torna alla Juventus Woman

Un altro addio per il Sassuolo femminile dove una delle giocatrici chiave della scorsa stagione ha fatto le valigie per tornare “a casa”. Si tratta di Sofia Cantore che, dopo aver fatto varie esperienze tra Verona, Florentia e, appunto, Sassuolo, è stata richiamata dalla Juventus Woman che attraverso un comunicato ha confermato questo movimento di mercato. Dal primo luglio quindi Cantore vestirà la maglia bianconera per cominciare la sua carriera nella squadra che l’ha lanciata e che ora è pronta a riprendersela dopo una grande crescita e tanti miglioramenti visti in questi anni.