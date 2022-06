Sassuolo femminile, calciomercato: vicina Isotta Nocchi, Dubcova al Milan

Movimenti di mercato importanti per le neroverdi che sono vicinissime al colpo Nocchi. L’attaccante classe 1996 ha giocato in prestito all’Empoli nell’ultima stagione, ma il cartellino è della Fiorentina e preso potrebbe arrivare in piazza Risorgimento a Sassuolo per mettersi agli ordini di mister Piovani. Nel frattempo è sempre più lontana Kamila Dubcova che ha svolto le visite mediche a Milano, sponda Milan, dove ritroverò anche la sorella Michaela.