Calciomercato, Serie A femminile: Nowak è una nuova giocatrice del Sassuolo

Nuovo acquisto per il Sassuolo femminile che ha annunciato poche ore fa l’arrivo di Julie Nowak. Per la classe 1995 sarà il primo anno in Serie A visto che in passato ha sempre e solo giocato in Danimarca per diverse squadre: BSF, Fc Nordsjælland e, più recentemente, nel HB Køge, club con il quale ha vinto due volte di fila il campionato danese. “Ho sempre voluto vivere all’estero, il Sassuolo per me è stato l’opportunità per farlo. Inoltre, seguo da un paio di anni ormai la Serie A italiana. Il mio obiettivo è quello di migliorare sia a livello personale che come team. Le ultime due stagioni del Sassuolo sono state pazzesche, penso che quest’anno possiamo sognare qualcosa di grande”, sono state le prime parole di Nowak in neroverde.