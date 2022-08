Calciomercato, Serie A femminile: a Sassuolo è arrivata Refiloe Jane

Mancano venti giorni all’inizio del campionato di Serie A femminile e il Sassuolo continua a lavorare sul mercato per costruire una squadra altamente competitiva, pronta a raggiungere gli obiettivi che nelle ultime due stagioni sono sfumati. Proprio in quest’ottica è arrivata nelle ultime ore l’ufficialità di un colpo importante, ovvero l’acquisto di Refiloe Jane, centrocampista, capitano della Nazionale Sudafricana e vincitrice della Coppa delle Nazioni Africane 2022. Nelle ultime tre stagioni ha giocato in Serie A con la squadra del Milan ed è già arrivata a Sassuolo per cominciare il lavoro insieme alla nuove compagne.