Calciomercato, Sassuolo: arrivato dalla Roma il giovane Ciervo

E’ arrivato in neroverde il giovane attaccante Riccardo Ciervo. A darne l’annuncio è stata la società di piazza Risorgimento attraverso i propri canali ufficiali nella serata di ieri. Il nuovo giocatore di mister Dionisi è arrivato dalla Roma con la formula del prestito con obbligo di riscatto per 2 milioni e una percentuale sulla futura rivendita per i giallorossi. L’ala sinistra di Latina ha giocato la prima parte di stagione alla Sampdoria collezionando dieci presenze.