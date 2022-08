Calciomercato, Sassuolo: Djuricic saluta con un post su Instagram e va alla Samp

Filip Djuricic ha salutato il Sassuolo. Nonostante non sia ancora ufficiale la notizia della sua cessione alla Sampdoria, squadra dove il giocatore serbo aveva già militato in passato, l’attaccante ha voluto salutare su Instagram i neroverdi con un post accompagnato da queste parole: “Dopo quattro anni e 100 partite giocate con la maglia neroverde è arrivato il momento dei saluti. Prima di tutto vorrei ringraziare i miei compagni di squadra, il Club, i dipendenti ed i tifosi per tutto quello che hanno fatto per me e per i bei momenti passati insieme. Porterò per sempre con me un bel ricordo della città e del club”.

Il post è stato poi ripreso dalla società di piazza Risorgimento che ha a sua volta ringraziato il giocatore che in questi anni ha giocato anche ad alti livelli con la maglia del Sassuolo. Al club blucerchiato sono state già effettuate le visite mediche e si attende quindi solo la comunicazione ufficiale delle due società.