Calciomercato, Sassuolo: Traorè ha affascinato il Milan

E’ esploso in questa stagione Junior Traorè che ha beneficiato della cessione a gennaio di Boga (passato all’Atalanta) per avere l’opportunità di mettersi in mostra superando anche l’ex compagno per quanto riguarda l’affidabilità e la continuità di rendimento nella seconda parte della stagione. Il giovane ivoriano, oltre ad altri gioielli del Sassuolo, fa gola a tante squadre in Italia e all’estero. Si tratta di Roma, Napoli e Juve in Serie A, ma c’è anche il Leeds in Premier.

La trattativa più avviata però in questo momento per l’esterno neroverde è quella con il Milan campione d’Italia che lascerà Kessiè e che ha messo in ghiaccio le trattative per Sanches e Botman. In questa situazione di stallo si è insinuato nella mente di Maldini e Massara il tarlo Traorè che però non lascerà il Sassuolo se non per almeno 25 milioni. Inoltre, la società e il giocatore dovranno saper aspettare perché la trattativa non potrà andare in porto in tempi brevi per questioni societarie interne al club rossonero.