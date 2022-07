Modena, calciomercato: è ufficiale, triennale per Gargiulo

Ed è arrivata l’ufficialità anche per Mario Gargiulo, centrocampista ventiseienne che lo scorso anno ha ottenuto la promozione in Serie A col Lecce. Mister Tesser aveva chiesto due centrocampisti importanti e io primo è arrivato. Gargiulo è un giocatore versatile che può calciare dalla distanza e anche fare incursione in area. Il giocatore ha affrontato le visite mediche ed è salito a Fanano dove comincerà gli allenamenti con i nuovi compagni di squadra. Il giocatore è arrivato a titolo definito in gialloblù con un triennale per una cifra che si aggira attorno ai 700 mila euro. Oltre alla maglia del Lecce, Gargiulo ha indossato anche le casacche di Cittadella, Imolese, Pontedera, Chievo, Lucchese, Bassano e Brescia.