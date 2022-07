Calciomercato, Modena: ufficiale l'arrivo del portiere Seculin

E’ Andrea Seculin il primo acquisto del calciomercato estivo del Modena. Il contratto annuale (con opzione di rinnovo per un altro anno) è già stato depositato avendo firmato in precedenza un preliminare. Il portiere trentaduenne ha un passato importante con sessantotto presenze in Serie B e nove in Serie A con la maglia del Chievo. Ha giocato anche nella Sampdoria e nella Fiorentina, senza mai scendere in campo in campionato. Nell’ultima stagione ha iniziato il campionato in Serie B con la Spal e a gennaio è passato alla Pistoiese in Serie C.