Calciomercato, Athletic Carpi: arrivati Laurenti e Arlotti

Altri innesti di qualità ed esperienza per l’Athletic Carpi che ha raggiunto l’accordo per le prestazioni di Gianluca Laurenti e ha ufficializzato l’acquisto tramite i propri canali. Il centrocampista trentaduenne ha nel proprio passato vestito le maglie di Modena, Bassano, LR Vicenza; nell’ultima stagione ha preso parte al campionato di Serie D con le maglie di Legnago Salus e Luparense, collezionando 30 presenze e mettendo a segno quattro reti. “E’ stato semplice trovare un accordo per venire a Carpi. Non appena è arrivata la chiamata, due settimane fa, ho incontrato il Direttore e il Presidente che mi hanno trasmesso una gran voglia di iniziare la prossima stagione. Penso ci siano tutti i presupposti per poter far bene e toglierci soddisfazioni importanti. So di arrivare in una piazza importante ma le responsabilità, nella mia carriera, non mi hanno mai spaventato“, queste sono state le prime parole del giocatore in biancorosso.

Oltre a Laurenti, è arrivato anche Scott Arlotti, classe 1999, reduce da un’esperienza nel Rimini con cui nella scorsa stagione ha raggiunto la promozione e la vittoria del Girone D di Serie D: “Appena chiamato dal Carpi ho risposto presente senza la minima esitazione - ha detto Arlotti -. Arrivo in una piazza storica, prestigiosa che vuole dichiaratamente esser protagonista nel campionato 2022-23: insomma, il massimo. Ora non resta che aspettare gli ultimi giorni e poi iniziare a lavorare insieme per farci trovare pronti per l’inizio del prossimo campionato. Sono davvero carico e motivato e non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni di squadra e lo staff tecnico“.