Serie D, Carpi: ancora due acquisti per i biancorossi

Prosegue il mercato del Carpi che sta costruendo la squadra per cercare la promozione nel prossimo campionato di Serie D. Ad arrivare nelle ultime ore sono stati il difensore classe ’02 Marzio Pica, giovane e polivalente di piede mancino che, dopo aver concluso da protagonista la filiera delle giovanili della S.S. Lazio, si è rivelato una pedina preziosa nella Sambenedettese (2021-22) con 18 presenze complessive. “Sono molto contento di aver scelto il Carpi perché rappresenta un ottima e stimata realtà calcistica in Italia. Ringrazio la Società per l’interesse mostrato nei miei confronti; cercherò di ripagarlo in campo, mettendomi a disposizione della squadra e del mister”, ha detto Pica.

Inoltre è arrivato anche il portiere classe ’03 Pietro Balducci, giovane, ma di comprovata affidabilità. Si è rivelato fra i protagonisti della promozione del Sangiuliano City in Lega Pro con 22 presenze caratterizzate da ben 8 “clean sheet”. “Carpi è la grande piazza che volevo e non vedo l’ora di scendere in campo al ‘Cabassi’ davanti al pubblico biancorosso. Dopo la chiamata del direttore avevo già chiare le mie intenzioni, d’altronde non capita spesso che il DS di una Società come il Carpi chiami personalmente un ragazzo del 2003 per convincerlo del progetto. Sul resto penso sia giusto che il campo parli per me“, ha dichiarato Balducci.