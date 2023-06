Calciomercato, United Carpi: arrivano altre conferme

Ancora conferme dopo quelle già annunciate pochi giorni fa per lo United Carpi che comunica di aver concluso le trattative per la riconferma in rosa dei seguenti calciatori: il difensore classe '85 Matteo Bulgarelli, i centrocampisti Alessandro Signorino ('97) e Nikolas Mebelli ('01) oltre al centravanti nonché capitano Milos Jocic ('94).

“Conferme che vogliono portare avanti i punti fermi del gruppo che ha conquistato il salto di categoria, trattenendo in rosa giocatori d'esperienza e che conoscono a fondo l'ambiente bluceleste”, si legge nel comunicato ufficiale della società.

Si è resa nota anche la riconferma dei giovani Francesco Gianasi (terzino classe 2003), Jacopo Cometti (centrocampista '04) e Francesco Malagoli (centrocampista classe '04). I tre ragazzi, provenienti dalla Juniores bluceleste, hanno accumulato diverse apparizioni in prima squadra nella scorsa stagione, diventando motivo di orgoglio per tutta la società.