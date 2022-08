Vignolese, Calciomercato: arrivato un 'big' per il centrocampo

Acquisto importante per la Vignolese che ha annunciato la firma per la prossima stagione di Riccardo Pasi. Il trentunenne trequartista ha un passato tra le big alle sue spalle: ha infatti vestito, tra le altre, le maglie di Modena, Bologna e Parma. A pochi giorni dall’inizio del campionato, i rossoverdi stanno ultimando la rosa per cercare di centrare un obiettivo importante.