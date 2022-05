Eccellenza, Castelvetro: Scarlata rimarrà anche per il prossimo campionato

Matteo Scarlata rinnova con il Castelvetro anche per stagione 2022/2023. Il giocatore, che è spesso finito nei tabelloni della domenica sera grazie a prestazioni di alto livello, è stato una delle pedine più importanti di mister Cattani nel raggiungimento dell’obiettivo della salvezza nel Girone B di Eccellenza. A dare la notizia è stata la stessa società attraverso un comunicato stampa, che riportiamo di seguito integralmente, comparso sui canali ufficiali: “La società ACD Castelvetro di Modena è lieta di annunciare il proseguimento del rapporto con l'attaccante Matteo Scarlata per la stagione sportiva 2022/2023. Matteo nella stagione appena terminata, culminata con la salvezza nel Girone B di eccellenza, è stato fra i protagonisti raggiungendo quota 14 reti in campionato contribuendo al notevole risultato di squadra. La società è felice che uno dei membri più importanti dello spogliatoio e dello scacchiere tattico di mister Francesco Cattani abbia deciso di continuare la propria carriera con la maglia del Castelvetro. Ci auguriamo che il futuro di Matteo e della società combini per il raggiungimento di risultati sempre più importanti”.