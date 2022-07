Calciomercato, Modena: Di Paola ceduto alla Vis Pesaro

Dopo l’arrivo del portiere Seculin, il Modena ha ufficializzato oggi anche il primo movimento in uscita di questo calciomercato. A cambiare casacca è Manuel Di Paola, centrocampista che nella scorsa stagione ha collezionato 30 presenze tra Campionato, Coppa Italia e SuperCoppa con la maglia gialloblù. Il giocatore è stato ceduto a titolo definitivo alla Vis Pesaro, rimanendo quindi in Serie C.